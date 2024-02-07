Шор: единственным спасением для Молдавии является вступление в ЕАЭС

Молдавский оппозиционный политик и бизнесмен Илан Шор, чью партию в июне прошлого года Конституционный суд постановил признать неконституционной, заявил, что единственным спасением для Молдавии является вступление в ЕАЭС.

Об этом он сказал в разговоре с депутатом Госдумы Леонидом Калашниковым.

По словам Шора, лишь ЕАЭС и Россию можно назвать друзьями молдавского государства, население которого также это отлично понимает.

«Именно такая дружба и такие отношения могут дать дешёвые ресурсы. Мы не сможем сделать из пенсии в €100 пенсию в €500, но мы сможем сделать €130, но энергоресурс будет стоить €10, и тогда человеку останется на покушать, на купить себе что-то, на прожить, в конце концов», — сказал он.

Ранее Шор заявил, что отказ властей Молдавии от сотрудничества с Евразийским союзом (ЕАЭС) — это колоссальная стратегическая ошибка.

В состав ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.