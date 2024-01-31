Шор заявил, что отказ от сотрудничества с ЕАЭС — ошибка властей Молдавии

Отказ властей Молдавии от сотрудничества с Евразийским союзом (ЕАЭС) — это колоссальная стратегическая ошибка, заявил оппозиционный молдавский политик и бизнесмен Илан Шор.

«Нынешняя власть, поставив на ЕС, совершила колоссальную стратегическую ошибку. Они забыли о реальной выгоде сотрудничества с Евразийским экономическим союзом. Мы теряем огромные возможности, которые предоставляет этот блок», — цитирует его РИА Новости.

По словам Шора, ЕАЭС мог бы дать Молдавии расширенный рынок для товаров, поддержку фермеров и новые инвестиции, но действующий режим предпочёл развитию политические игры.

Ранее в МИД России заявили, что решение ЕС о начале переговоров по вступлению Украины и Молдавии политизировано.

Также лидер оппозиционной партии «Возрождение» Наталья Параска отметила, что разрыва отношений с Россией и СНГ хотят власти, а не народ.