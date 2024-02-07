Политик Шор заявил о преимуществах Молдавии в случае вступления в ЕАЭС

Молдавский оппозиционный политик и бизнесмен Илан Шор, чья партия в июне прошлого года была запрещена властями Молдавии, заявил, что, по его мнению, движение в ЕС — это движение против, тогда как движение в ЕАЭС — это движение за.

«Движение в Европейский союз — это движение против. Против чего-то. Конкретно сегодня они воюют против России. На мой взгляд, движение в ЕАЭС — это движение за. За то, чтобы люди стали хорошо жить, за то, чтобы мы восстановили свои отношения (с Россией. — RT), за то, чтобы мы могли вместе созидать, работать...» — заявил Шор в разговоре с депутатом Госдумы Леонидом Калашниковым.

Ранее Шор говорил, что ЕАЭС мог бы дать Молдавии расширенный рынок для товаров, поддержку фермеров и новые инвестиции, но действующий режим предпочёл развитию политические игры.

В состав ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.