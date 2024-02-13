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Косачёв: никто на Западе не собирается содержать Молдавию

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Никто на Западе не собирается содержать Молдавию — ЕС и НАТО обманывали своих потенциальных партнёров раньше и будут делать это впредь, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.
Косачёв: никто на Западе не собирается содержать Молдавию
  • Gettyimages.ru
  • © Sebastian Gollnow/picture alliance

Он отметил, что нынешний режим Молдавии рассчитывал на вознаграждение за разворот в сторону Запада, однако этого не произошло.

«Это означает, что Молдавия в глубочайшем социально-экономическом кризисе и что все заманки на самом деле носят демагогический характер», — добавил Косачёв.

Об этом он сказал на встрече с молдавским оппозиционером Иланом Шором.

Молдавии необходимо понять, что её главный партнёр и союзник — Россия, подчеркнул вице-спикер.

Ранее Илан Шор в интервью RT объяснил, почему поддерживает вступление Молдавии в ЕАЭС, а не в Европейский союз.

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