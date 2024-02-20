Командир «Ахмата» предположил, что СВО на Украине может завершиться этой осенью
По его словам, интенсивность обстрелов позиций российских бойцов со стороны ВСУ уже снизилась «более чем на 50%», а сами украинские войска испытывают дефицит боеприпасов.
«СВО, я считаю, закончится максимум в сентябре текущего года… К выборам в Америке иссякнет помощь Украине, она при любом раскладе должна была уменьшиться», — цитирует Алаудинова РИА Новости.
Ранее российский президент Владимир Путин подтвердил открытость к диалогу по Украине при выполнении условий России и учёте текущих реалий.
Также российский лидер отметил, что Россия пока не достигла целей специальной военной операции, так как одной из них является денацификация.