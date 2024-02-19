В Киеве заявили, что сборка украинцами FPV-дронов на дому «формирует ДНК нации»

Проект по сборке FPV-дронов на дому, принять участие в котором граждан Украины призывают власти страны, в случае реализации создаст условия для «формирования ДНК нации». Такое мнение высказали в Киеве.

Как отметил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологии — министр цифровой информации Украины Михаил Фёдоров, если привлечь к технологической войне большое число людей — они поймут, как развиваются события на поле боя.

«Это важно, потому что это, по сути, формирует ДНК нашей нации в режиме реального времени», — заявил Фёдоров в интервью украинскому изданию «Общественное. Новости».

Ранее в Министерстве обороны Украины заявили, что Киев не может конкурировать с российской оборонной промышленностью.