В Киеве заявили, что сборка украинцами FPV-дронов на дому «формирует ДНК нации»
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Как отметил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологии — министр цифровой информации Украины Михаил Фёдоров, если привлечь к технологической войне большое число людей — они поймут, как развиваются события на поле боя.
«Это важно, потому что это, по сути, формирует ДНК нашей нации в режиме реального времени», — заявил Фёдоров в интервью украинскому изданию «Общественное. Новости».
Ранее в Министерстве обороны Украины заявили, что Киев не может конкурировать с российской оборонной промышленностью.