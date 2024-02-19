Пушилин: продлением военного положения Зеленский легитимизирует отмену выборов

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что продлением военного положения Владимир Зеленский легитимизирует отмену выборов на Украине.

«Это уже десятое продление военного положения. Данное продление характеризуется, конечно, внутриполитическими процессами на оставшейся части Украины, потому что срок Зеленского подходит к концу, рейтинг, увы, не тот, который был вначале», — цитирует его РИА Новости.

Пушилин также напомнил, что приход Зеленского к власти и его высокий рейтинг были напрямую связаны именно с озвученными им мирными инициативами во время предвыборной кампании. Однако в итоге он сделал всё наоборот и теперь боится потерять власть.

«Опасения настолько велики, что Зеленский не сможет переизбраться, и продление военного положение как бы легитимизирует непроведение предстоящих выборов», — говорится в заявлении.

Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский напомнил, что полномочия Владимира Зеленского истекают в ночь на 21 мая 2024 года.