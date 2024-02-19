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Пушилин: продлением военного положения Зеленский легитимизирует отмену выборов

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что продлением военного положения Владимир Зеленский легитимизирует отмену выборов на Украине.
Пушилин: продлением военного положения Зеленский легитимизирует отмену выборов
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Это уже десятое продление военного положения. Данное продление характеризуется, конечно, внутриполитическими процессами на оставшейся части Украины, потому что срок Зеленского подходит к концу, рейтинг, увы, не тот, который был вначале», — цитирует его РИА Новости.

Пушилин также напомнил, что приход Зеленского к власти и его высокий рейтинг были напрямую связаны именно с озвученными им мирными инициативами во время предвыборной кампании. Однако в итоге он сделал всё наоборот и теперь боится потерять власть.

«Опасения настолько велики, что Зеленский не сможет переизбраться, и продление военного положение как бы легитимизирует непроведение предстоящих выборов», — говорится в заявлении.

Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский напомнил, что полномочия Владимира Зеленского истекают в ночь на 21 мая 2024 года.

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