В Раде заявили о катастрофической нехватке рабочих рук на Украине

Дефицит рабочей силы на Украине в период вооружённого конфликта достиг катастрофического масштаба. Об этом сообщил председатель комитета Верховной рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха.

В интервью агентству «Укринформ» Наталуха отметил, что ситуации, подобной нынешней, в истории Украины раньше никогда не было.

«По кадрам — это катастрофа, у нас дефицит рабочей силы по определённым специальностям на производстве бешеный, такого не было никогда», — заявил Наталуха.

Говоря о причинах столь острой нехватки рабочих рук, собеседник агентства объяснил, что многие украинцы покинули страну, также многие ушли на фронт или находятся на реабилитации в больницах.

Тем временем украинские беженцы пытаются трудоустроиться в других странах Европы, включая ФРГ. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал работодателей ускорить процесс их приёма на работу.