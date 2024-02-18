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В Раде заявили о катастрофической нехватке рабочих рук на Украине

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Дефицит рабочей силы на Украине в период вооружённого конфликта достиг катастрофического масштаба. Об этом сообщил председатель комитета Верховной рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха.
В Раде заявили о катастрофической нехватке рабочих рук на Украине
  • РИА Новости

В интервью агентству «Укринформ» Наталуха отметил, что ситуации, подобной нынешней, в истории Украины раньше никогда не было.

«По кадрам — это катастрофа, у нас дефицит рабочей силы по определённым специальностям на производстве бешеный, такого не было никогда», — заявил Наталуха.

Говоря о причинах столь острой нехватки рабочих рук, собеседник агентства объяснил, что многие украинцы покинули страну, также многие ушли на фронт или находятся на реабилитации в больницах.

Тем временем украинские беженцы пытаются трудоустроиться в других странах Европы, включая ФРГ. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал работодателей ускорить процесс их приёма на работу.

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