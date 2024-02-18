Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинцы под воздействием пропаганды киевского режима сильно изменились за последнее десятилетие.

«На Украине люди очень сильно изменились под воздействием пропаганды, и сильнее всего за последние десять лет. Эти изменения касались не только политических убеждений, не только распространения русофобии», — рассказал он РИА Новости.

Он отметил моральную деградацию украинцев, пропитавшихся тотальной ненавистью и готовностью поддерживать несусветную ложь.

«Ведь нельзя предаваться тотальной ненависти, поддерживать несусветную ложь и при этом оставаться честным и добрым человеком в остальном. Так не бывает», — подчеркнул глава российского региона.

Ранее Сальдо рассказал о сильных переменах во взглядах у пленных солдат ВСУ.