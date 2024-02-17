Бежавший в Россию украинский военный призвал сослуживцев «валить» из ВСУ

Бежавший в Россию украинский военный Андрей Камынин призвал своих бывших сослуживцев «валить» из ВСУ.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеозапись с Камыниным, которая есть в распоряжении агентства.

«Желаю (сослуживцам. — RT) бросать всё и валить побыстрее оттуда, но не воевать, потому что результат будет нулевой», — отметил бывший артиллерист 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Он также отметил, что у украинских военных нет мотивации, к тому же в ВСУ повсеместны случаи дезертирства.

Ранее группа украинских военных из 119-й бригады теробороны ВСУ записала видеообращение, в котором заявила о желании сложить оружие из-за равнодушия руководства страны и «мясных штурмов», в которые командование отправляет бойцов.