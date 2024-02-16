Группа бойцов ВСУ заявила о желании сложить оружие из-за равнодушия властей

Группа украинских военных из 119-й бригады теробороны ВСУ записала видеообращение, в котором заявила о желании сложить оружие из-за равнодушия руководства страны и «мясных штурмов», в которые командование отправляет бойцов.

«Мы, мобилизованные из 119-й бригады территориальной обороны, обращаемся к народу Украины и своим побратимам из других бригад. Уже второй год мы проливаем кровь и теряем наших людей в «мясных штурмах». Уважаемые побратимы, вы сами видите этот беспредел», — сказал военнослужащий.

Бойцы приняли решение сложить оружие, добавил украинский военный.

«Таким образом, это даёт шанс спасти свои жизни и здоровье. Мы не считаем себя предателями. Уверенно можем сказать, что вся бригада честно воевала за свою страну. Это нас предали», — цитирует выступающего РИА Новости.

Военнослужащие утверждают, что половина состава бригады уже уничтожена, а ВСУ «давят как клопов». Ролик распространяется в украинском сегменте TikTok, хотя его неоднократно удаляли, пишет агентство.

Судьба участников видео остаётся неизвестной.