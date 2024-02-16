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В Абхазии умерли трое рыбаков с турецкого судна

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Трое моряков с турецкого рыболовецкого судна скончались в Абхазии, состояние ещё четверых оценивается как тяжёлое. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики, они находятся в Гагрской больнице.
В Абхазии умерли трое рыбаков с турецкого судна
  • © Пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Абхазия

В сообщении отмечается, что 16 февраля в реанимационное отделение Гагрской центральной больницы доставили четверых иностранцев с турецкого сейнера с признаками сильного отравления.

«Троих пациентов подключили к кислороду, один находится на искусственной вентиляции лёгких. Трое других пассажиров судна скончались, их тела доставлены в морг», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось о случае массового отравления неизвестным веществом под Калининградом, в результате которого пострадали 23 школьника.

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