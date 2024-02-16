В Абхазии умерли трое рыбаков с турецкого судна
- © Пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Абхазия
В сообщении отмечается, что 16 февраля в реанимационное отделение Гагрской центральной больницы доставили четверых иностранцев с турецкого сейнера с признаками сильного отравления.
«Троих пациентов подключили к кислороду, один находится на искусственной вентиляции лёгких. Трое других пассажиров судна скончались, их тела доставлены в морг», — отметили в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось о случае массового отравления неизвестным веществом под Калининградом, в результате которого пострадали 23 школьника.