Сенатор Никонорова: Донбасс пострадал из-за отказа плясать под чужую дудку
По словам сенатора, нынешние реалии показывают, что существует множество народов, пострадавших от единого гегемона, который пытается весь мир принудить действовать по своим правилам. Так случилось и с Донбассом, пострадавшим от «купленного» Западом киевского режима.
«Многие понимают, что произошло с Донбассом, ради чего сегодня борется Россия, и что многие пережили это, и в своей истории в том числе. Мы знаем, что мы абсолютно точно победим», — заявила Никонорова на полях первого Международного форума сторонников борьбы с современными практиками колониализма.
Тем временем Запад продолжает настаивать на увеличении поставок оружия Украине. Как ранее заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, это необходимо для «достижения мира».