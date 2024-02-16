Жители Донбасса не соглашались «плясать под чужую дудку» и стремились к установлению многополярного мира, и поэтому пострадали. Об этом сообщила член Совета Федерации от Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова.

По словам сенатора, нынешние реалии показывают, что существует множество народов, пострадавших от единого гегемона, который пытается весь мир принудить действовать по своим правилам. Так случилось и с Донбассом, пострадавшим от «купленного» Западом киевского режима.

«Многие понимают, что произошло с Донбассом, ради чего сегодня борется Россия, и что многие пережили это, и в своей истории в том числе. Мы знаем, что мы абсолютно точно победим», — заявила Никонорова на полях первого Международного форума сторонников борьбы с современными практиками колониализма.

Тем временем Запад продолжает настаивать на увеличении поставок оружия Украине. Как ранее заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, это необходимо для «достижения мира».