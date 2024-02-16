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RT: глава фирмы в Белгороде пострадал, уводя сотрудников в подвал при обстреле

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Директор одной из фирм в Белгороде получил ранение в грудь, когда уводил сотрудников в подвал во время обстрела ВСУ 15 февраля.
RT: глава фирмы в Белгороде пострадал, уводя сотрудников в подвал при обстреле
  • AFP

Мужчина рассказал RT, что во время эвакуации был замыкающим в колонне, осколок от снаряда пробил стену и попал в грудь.

«Повезло, что он угодил в мышцу, его отпружинило и осколок не остался внутри. Почувствовал сильный удар и жжение, сразу понял, что ранен. Потом долго не могли остановить кровь», — заявил он.

Пострадавшего госпитализировали.

Украинская армия нанесла удар по Белгороду днём 15 февраля. Пострадали 19 человек, ещё семь человек погибли, среди них ребёнок. Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал установить личности всех лиц, причастных к теракту.

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