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Шольц: переговоры по Украине бессмысленны, если речь идёт о её капитуляции

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Канцлер Германии Олаф Шольц высказал мнение, что мирные переговоры по урегулированию ситуации вокруг украинского конфликта не имеют смысла, если речь идёт о капитуляции Украины.
Шольц: переговоры по Украине бессмысленны, если речь идёт о её капитуляции
  • AP
  • © Omar Havana

Об этом политик сказал в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

Шольц отметил, что дипломатические усилия по урегулированию ситуации на Украине предпринимаются на протяжении долгого времени.

«Конечно, сам по себе призыв к переговорам не решает проблемы. Если переговоры означают, что Украина просто должна капитулировать, они не имеют смысла», — подчеркнул он.

В Белом доме утверждают, что США не начнут переговоры с Россией о мире на Украине, если к обсуждению не будет привлечён Владимир Зеленский.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что сейчас мяч не на стороне России в вопросе переговоров с Украиной, Зеленский только должен отменить запрет на диалог с Москвой.

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