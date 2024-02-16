Шольц: переговоры по Украине бессмысленны, если речь идёт о её капитуляции

Канцлер Германии Олаф Шольц высказал мнение, что мирные переговоры по урегулированию ситуации вокруг украинского конфликта не имеют смысла, если речь идёт о капитуляции Украины.

Об этом политик сказал в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

Шольц отметил, что дипломатические усилия по урегулированию ситуации на Украине предпринимаются на протяжении долгого времени.

«Конечно, сам по себе призыв к переговорам не решает проблемы. Если переговоры означают, что Украина просто должна капитулировать, они не имеют смысла», — подчеркнул он.

В Белом доме утверждают, что США не начнут переговоры с Россией о мире на Украине, если к обсуждению не будет привлечён Владимир Зеленский.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что сейчас мяч не на стороне России в вопросе переговоров с Украиной, Зеленский только должен отменить запрет на диалог с Москвой.