Рогов назвал слова Фицо о Крыме и Донбассе согласием с неизбежным
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Ранее Фицо счёл «абсолютно нереальным» уход России из Донбасса и Крыма.
«Если большинство западных политиков находится в стадии отрицания или гнева, то Фицо активно продвигается в стадиях принятия существующей реальности, демонстрируя согласие с неизбежным», — приводит РИА Новости его слова.
Американский предприниматель Илон Маск на своей странице в соцсети Х также выразил согласие с высказыванием о том, что Крым и Донбасс останутся российскими.