Слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо о невозможности ухода России из Крыма и Донбасса являются согласием с неизбежным. Об этом заявил председатель комиссии ОП России по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.

Ранее Фицо счёл «абсолютно нереальным» уход России из Донбасса и Крыма.

«Если большинство западных политиков находится в стадии отрицания или гнева, то Фицо активно продвигается в стадиях принятия существующей реальности, демонстрируя согласие с неизбежным», — приводит РИА Новости его слова.

Американский предприниматель Илон Маск на своей странице в соцсети Х также выразил согласие с высказыванием о том, что Крым и Донбасс останутся российскими.