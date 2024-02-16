Лукашенко заявил о завершении режима КТО на западе Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что режим контртеррористической операции на западе республики отменён, все диверсанты задержаны.

Ранее Лукашенко заявил о задержании диверсантов на западе Белоруссии.

«Только что закончилась контртеррористическая операция... задержаны были все диверсанты, а среди них белорусы», — приводит канал «Пул Первого» слова белорусского лидера.

По словам государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Александра Вольфовича, диверсионно-разведывательные группы, задачей которых является дестабилизация ситуации в Белоруссии, проходят подготовку на территории Украины.