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Лукашенко заявил о завершении режима КТО на западе Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что режим контртеррористической операции на западе республики отменён, все диверсанты задержаны.
Лукашенко заявил о завершении режима КТО на западе Белоруссии
  • AFP
  • © Pavel BEDNYAKOV

Ранее Лукашенко заявил о задержании диверсантов на западе Белоруссии.

«Только что закончилась контртеррористическая операция... задержаны были все диверсанты, а среди них белорусы», — приводит канал «Пул Первого» слова белорусского лидера. 

По словам государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Александра Вольфовича, диверсионно-разведывательные группы, задачей которых является дестабилизация ситуации в Белоруссии, проходят подготовку на территории Украины.

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