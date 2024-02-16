Если страны Запада хотят попытаться нанести России «стратегическое поражение» на поле боя на Украине — это их воля, отметил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции, посвящённой 10-й годовщине госпереворота в Киеве.

Во время выступления министр напомнил, что нынешние власти Украины использовали Минские соглашения, чтобы выиграть время на подготовку к конфликту, хотя под документом подписался Владимир Зеленский.

«Вот и вся характеристика тех персонажей, которые сейчас управляют Украиной и на которых делает ставку Запад, чтобы нанести России стратегическое поражение. Хотите на поле боя — воля ваша», — сказал Лавров.

Как отмечал президент Владимир Путин, западные государства начали понимать, что нанести стратегическое поражение России невозможно.