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РИА Новости: мать погибшей при атаке на Белгород девочки осталась жива

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Мама девочки, погибшей в результате украинского обстрела Белгорода, осталась жива.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на  пресс-службу местного медицинского колледжа.

По данным агентства, отец погибшего ребёнка является студентом этого медколледжа и получает второе образование.

«Двое детей. Это младшая девочка. Жена с ней гуляла. Жена жива», — отметили в учебном заведении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число жертв удара ВСУ по Белгороду выросло до семи.

Также в БелГУ рассказали о гибели сотрудницы вуза в момент удара ВСУ по Белгороду.

Кроме того, мама пострадавшей при обстреле стадиона в Белгороде девочки Алёна рассказала RT, что на помощь им с бабушкой прибежала женщина.

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