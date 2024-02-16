РИА Новости: мать погибшей при атаке на Белгород девочки осталась жива
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местного медицинского колледжа.
По данным агентства, отец погибшего ребёнка является студентом этого медколледжа и получает второе образование.
«Двое детей. Это младшая девочка. Жена с ней гуляла. Жена жива», — отметили в учебном заведении.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число жертв удара ВСУ по Белгороду выросло до семи.
Также в БелГУ рассказали о гибели сотрудницы вуза в момент удара ВСУ по Белгороду.
Кроме того, мама пострадавшей при обстреле стадиона в Белгороде девочки Алёна рассказала RT, что на помощь им с бабушкой прибежала женщина.