Мать раненной в Белгороде девочки рассказала о помощи со стороны прохожей
Стадион, по которому был нанесён удар, является популярным местом для прогулки у местных.
Во время атаки ВСУ там находились восьмилетняя девочка и её бабушка.
По словам матери девочки, ребёнка ранило в живот, а бабушку — в бедро и шею.
Прибежавшая на помощь женщина вызвала на место медиков.
«Она взяла её (дочь) на руки, вызвала скорую помощь и сопровождала до больницы», — отметила мать девочки.
Алёна также рассказала, что её дочь эвакуируют в Москву в тяжёлом состоянии.
Днём 15 февраля ВСУ ударили по Белгородской области из РСЗО RM-70. По данным Минобороны, средства ПВО уничтожили в воздухе 14 реактивных снарядов.
В результате удара погибли шесть человек. Ранения получили 20 человек.