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Мать раненной в Белгороде девочки рассказала о помощи со стороны прохожей

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Мама пострадавшей при обстреле стадиона в Белгороде девочки Алёна рассказала RT, что на помощь им с бабушкой прибежала женщина.

Стадион, по которому был нанесён удар, является популярным местом для прогулки у местных.

Во время атаки ВСУ там находились восьмилетняя девочка и её бабушка. 

По словам матери девочки, ребёнка ранило в живот, а бабушку — в бедро и шею. 

Прибежавшая на помощь женщина вызвала на место медиков.

«Она взяла её (дочь) на руки, вызвала скорую помощь и сопровождала до больницы», — отметила мать девочки.

Алёна также рассказала, что её дочь эвакуируют в Москву в тяжёлом состоянии. 

Днём 15 февраля ВСУ ударили по Белгородской области из РСЗО RM-70. По данным Минобороны, средства ПВО уничтожили в воздухе 14 реактивных снарядов. 

В результате удара погибли шесть человек. Ранения получили 20 человек.

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