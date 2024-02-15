Мать раненной в Белгороде девочки рассказала о помощи со стороны прохожей

Мама пострадавшей при обстреле стадиона в Белгороде девочки Алёна рассказала RT, что на помощь им с бабушкой прибежала женщина.

Стадион, по которому был нанесён удар, является популярным местом для прогулки у местных.

Во время атаки ВСУ там находились восьмилетняя девочка и её бабушка.

По словам матери девочки, ребёнка ранило в живот, а бабушку — в бедро и шею.

Прибежавшая на помощь женщина вызвала на место медиков.

«Она взяла её (дочь) на руки, вызвала скорую помощь и сопровождала до больницы», — отметила мать девочки.

Алёна также рассказала, что её дочь эвакуируют в Москву в тяжёлом состоянии.

Днём 15 февраля ВСУ ударили по Белгородской области из РСЗО RM-70. По данным Минобороны, средства ПВО уничтожили в воздухе 14 реактивных снарядов.

В результате удара погибли шесть человек. Ранения получили 20 человек.