В БелГУ рассказали о гибели сотрудницы вуза в момент удара ВСУ по Белгороду
Мать Любови сейчас в тяжёлом состоянии в реанимации, её супруг также находится в больнице с ранениями.
«Сегодня взяла отгул, так как похороны свекрови. По пути со своей мамой заехала в торговый центр», — рассказал директор института Константин Польщиков.
В последнее время Губкина была специалистом по связям с МФЦ Института инженерных и цифровых технологий (одно из подразделений БелГУ).
«Мы оказываем посильную помощь, сейчас поехали сотрудники к ним домой, психолог тоже поехала. Плачем всем институтом, скорбим», — сообщил RT директор вуза.
Днём 15 февраля украинская армия нанесла удар по Белгородской области. В результате удара погибли шесть человек, в том числе ребёнок. Ранения получили 20 человек, шесть из них остаются в тяжёлом состоянии.
Как сообщили в БелГУ, Любовь Губкина оказалась среди погибших.