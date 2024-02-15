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В БелГУ рассказали о гибели сотрудницы вуза в момент удара ВСУ по Белгороду

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Погибшая при украинском обстреле в Белгороде сотрудница Белгородского государственного национального исследовательского университета 44-летняя Любовь Губкина в момент атаки была с мамой в торговом центре, по которому ударили ВСУ, рассказали RT в вузе.

Мать Любови сейчас в тяжёлом состоянии в реанимации, её супруг также находится в больнице с ранениями.

«Сегодня взяла отгул, так как похороны свекрови. По пути со своей мамой заехала в торговый центр», — рассказал директор института Константин Польщиков.

В последнее время Губкина была специалистом по связям с МФЦ Института инженерных и цифровых технологий (одно из подразделений БелГУ).

«Мы оказываем посильную помощь, сейчас поехали сотрудники к ним домой, психолог тоже поехала. Плачем всем институтом, скорбим», — сообщил RT директор вуза.

Днём 15 февраля украинская армия нанесла удар по Белгородской области. В результате удара погибли шесть человек, в том числе ребёнок. Ранения получили 20 человек, шесть из них остаются в тяжёлом состоянии.

Как сообщили в БелГУ, Любовь Губкина оказалась среди погибших.

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