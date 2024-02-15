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Гладков: после удара ВСУ по Белгороду шесть человек остаются в тяжёлом состоянии

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Шесть человек из 17, получившие ранения в результате удара ВСУ по Белгороду, остаются в тяжёлом состоянии, у них в основном осколочные ранения разных частей тела.
Гладков: после удара ВСУ по Белгороду шесть человек остаются в тяжёлом состоянии
  • Gettyimages.ru
  • © gpointstudio

«У девяти пострадавших состояние средней тяжести. Двое мальчиков — 7 и 15 лет — с контузией и с ушибом плеча после оказанной помощи отпущены врачами на амбулаторное лечение», — сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко в Белгород направлена бригада специалистов из федеральных медицинских центров, напомнил глава области.

Среди шести погибших один мужчина умер в операционной, врачи боролись за его жизнь до последнего, рассказал Гладков.

«Установлено и имя погибшего ребёнка — ею оказалась годовалая девочка Валентина. Мы все скорбим с родными и близкими погибших», — написал губернатор в Telegram.

Днём 15 февраля украинская армия нанесла удар по Белгородской области, применив РСЗО RM-70. Средства ПВО уничтожили в воздухе 14 реактивных снарядов. Момент прилёта в торговый центр в Белгороде попал на камеру.

Россия вынесет на обсуждение Совета Безопасности ООН удар ВСУ по городу.

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