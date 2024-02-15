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Сотрудница БелГУ Любовь Губкина погибла в Белгороде в результате удара ВСУ

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Сотрудница БелГУ Любовь Губкина погибла 15 февраля в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду, сообщила пресс-служба вуза. Женщина работала преподавателем инженерных и цифровых технологий, у неё осталось трое детей.
Сотрудница БелГУ Любовь Губкина погибла в Белгороде в результате удара ВСУ
  • РИА Новости

«Старший сын Алексей является аспирантом нашего университета, а дочь Светлана обучается в инжиниринговом колледже НИУ БелГУ.  По поручению руководителя вуза семье погибшей оказывается вся необходимая помощь», — говорится в сообщении университета.

Любовь Губкина проработала в БелГУ более 23 лет. 

Днём 15 февраля украинская армия нанесла удар по Белгородской области, применив РСЗО RM-70. Средства ПВО уничтожили в воздухе 14 реактивных снарядов. Момент прилёта в торговый центр в Белгороде попал на камеру. В результате удара погибли шесть человек, в том числе ребёнок. Ранения получили 17 человек, шесть из них остаются в тяжёлом состоянии.

Россия вынесет на обсуждение Совета Безопасности ООН удар ВСУ по городу.

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