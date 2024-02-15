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Коллега женщины, потерявшей дочь в Белгороде из-за ВСУ, рассказала о трагедии

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Коллега Татьяны Чихариной, которая потеряла маленькую дочь в результате удара ВСУ в Белгороде, рассказала RT, что с ребёнком в момент ракетного обстрела была бабушка.

По её словам, женщина живёт недалеко от стадиона, поэтому часто гуляет там с детьми. Сама же Татьяна в момент прилёта находилась дома со вторым ребёнком.

Бабушку после полученных ранений прооперировали, сейчас она в реанимации. Маленькая девочка, как ранее стало известно, погибла в коляске.

Днём 15 февраля украинская армия нанесла удар по Белгородской области, применив РСЗО RM-70. Средства ПВО уничтожили в воздухе 14 реактивных снарядов. Момент прилёта в торговый центр в Белгороде попал на камеру. В результате удара погибли шесть человек, в том числе ребёнок. Ранения получили 20 человек, шесть из них остаются в тяжёлом состоянии.

Россия вынесет на обсуждение Совета Безопасности ООН удар ВСУ по городу.

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