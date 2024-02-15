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Гладков: семь частных домов и магазин повреждены при обстреле Белгорода ВСУ

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что семь частных домов и магазин повреждены при обстреле Белгорода ВСУ. 
Гладков: семь частных домов и магазин повреждены при обстреле Белгорода ВСУ
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале. 

В сообщении говорится, что разрушения зафиксированы в семи частных домовладениях, там выбиты окна, повреждены кровли и забор.

При этом в пяти многоквартирных домах в нескольких квартирах выбиты окна. Ещё порядка пяти автомобилей повреждены осколками.

«Также повреждён один магазин, есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий», — заявил Гладков.

По его словам, в селе Шагаровка Белгородского района различные повреждения выявили в двух частных домовладениях и у одного автомобиля.

На месте работают оперативные службы.

Также Гладков заявил, что при обстреле ВСУ Белгорода погибли пятеро, пострадали ещё 18 человек. В числе пострадавших пятеро детей. 

В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО уничтожили 14 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire над территорией Белгородской области.

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