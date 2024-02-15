Гладков: семь частных домов и магазин повреждены при обстреле Белгорода ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что семь частных домов и магазин повреждены при обстреле Белгорода ВСУ.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

В сообщении говорится, что разрушения зафиксированы в семи частных домовладениях, там выбиты окна, повреждены кровли и забор.

При этом в пяти многоквартирных домах в нескольких квартирах выбиты окна. Ещё порядка пяти автомобилей повреждены осколками.

«Также повреждён один магазин, есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий», — заявил Гладков.

По его словам, в селе Шагаровка Белгородского района различные повреждения выявили в двух частных домовладениях и у одного автомобиля.

На месте работают оперативные службы.

Также Гладков заявил, что при обстреле ВСУ Белгорода погибли пятеро, пострадали ещё 18 человек. В числе пострадавших пятеро детей.

В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО уничтожили 14 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire над территорией Белгородской области.