МО России: силы ПВО сбили 14 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО уничтожили 14 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire над территорией Белгородской области.

Об этом говорится в сводке ведомства.

«Около 12:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО 14 реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области.

Ранее сообщалось, что в результате удара украинской армии по Белгороду по меньшей мере два человека погибли.