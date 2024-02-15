RT в Telegram
Подпишись

МО России: силы ПВО сбили 14 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Короткая ссылка
В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО уничтожили 14 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire над территорией Белгородской области.
МО России: силы ПВО сбили 14 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью
  • РИА Новости

Об этом говорится в сводке ведомства.

«Около 12:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО 14 реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области.

Ранее сообщалось, что в результате удара украинской армии по Белгороду по меньшей мере два человека погибли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить