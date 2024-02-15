МО России: силы ПВО сбили 14 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью
- РИА Новости
Об этом говорится в сводке ведомства.
«Около 12:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что дежурными средствами ПВО 14 реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области.
Ранее сообщалось, что в результате удара украинской армии по Белгороду по меньшей мере два человека погибли.