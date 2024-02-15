Песков призвал СМИ не выдёргивать из контекста его слова о продолжительности СВО

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков попросил не выдёргивать из контекста его слова касательно продолжительности специальной военной операции.

Представитель Кремля прокомментировал то, что в некоторых СМИ его заявления 14 февраля на тему продолжительности спецоперации преподнесли как утверждения о якобы затягивании сроков СВО.

«Надо полный текст смотреть. Ваши уважаемые СМИ очень много дают фейков, выдирая что-то из контекста», — сказал Песков.

По его словам, 14 февраля его спросили об итогах спецоперации на Украине за почти два года, на что он ответил, что СВО продолжается. Песков объяснил, что СВО «начиналась как операция против Украины с определёнными целями, но продолжается она фактически как война с коллективным Западом и Североатлантическим альянсом».

«Она может длиться дольше, чем она могла бы длиться из-за этого, но это не может поменять смысла и не может поменять окончательных результатов этой операции. Она достигнет своих целей. Вот что было сказано», — объяснил Песков.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова перейти к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, это должно происходить на основе учёта «реалий на земле».

При этом он отметил, что вариантов проведения переговоров по урегулированию ситуации на Украине пока не просматривается из-за нежелания Киева и Запада учитывать российские интересы и реалии на земле.