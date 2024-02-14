RT в Telegram
Подпишись

Лавров: вариантов переговоров по урегулированию на Украине пока не просматривается

Короткая ссылка
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что вариантов проведения переговоров по урегулированию ситуации на Украине пока не просматривается из-за нежелания Киева и Запада учитывать российские интересы и реалии на земле.
Лавров: вариантов переговоров по урегулированию на Украине пока не просматривается
  • РИА Новости

Об этом Лавров сказал в рамках «правительственного часа» в Государственной думе.

Он объяснил, что Россия готова перейти к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, это должно происходить на основе учёта «реалий на земле».

«При отсутствии у тех, кто объявил нам войну, серьёзных предложений и (с учётом. — RT) их нежелания учитывать ни наши интересы, ни реалии на земле, говорить за столом переговоров пока не получится», — сказал глава МИД.

12 февраля первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что ни одна сторона на данный момент не готова вести серьёзный разговор с Москвой по ситуации вокруг Украины.

В Кремле сообщали, что европейские политики создают из России образ врага для того, чтобы оправдать увеличение расходов на поддержку Украины. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить