Лавров: вариантов переговоров по урегулированию на Украине пока не просматривается
- РИА Новости
Об этом Лавров сказал в рамках «правительственного часа» в Государственной думе.
Он объяснил, что Россия готова перейти к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, это должно происходить на основе учёта «реалий на земле».
«При отсутствии у тех, кто объявил нам войну, серьёзных предложений и (с учётом. — RT) их нежелания учитывать ни наши интересы, ни реалии на земле, говорить за столом переговоров пока не получится», — сказал глава МИД.
12 февраля первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что ни одна сторона на данный момент не готова вести серьёзный разговор с Москвой по ситуации вокруг Украины.
В Кремле сообщали, что европейские политики создают из России образ врага для того, чтобы оправдать увеличение расходов на поддержку Украины.