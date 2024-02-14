Лавров: вариантов переговоров по урегулированию на Украине пока не просматривается

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что вариантов проведения переговоров по урегулированию ситуации на Украине пока не просматривается из-за нежелания Киева и Запада учитывать российские интересы и реалии на земле.

Об этом Лавров сказал в рамках «правительственного часа» в Государственной думе.

Он объяснил, что Россия готова перейти к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, это должно происходить на основе учёта «реалий на земле».

«При отсутствии у тех, кто объявил нам войну, серьёзных предложений и (с учётом. — RT) их нежелания учитывать ни наши интересы, ни реалии на земле, говорить за столом переговоров пока не получится», — сказал глава МИД.

12 февраля первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что ни одна сторона на данный момент не готова вести серьёзный разговор с Москвой по ситуации вокруг Украины.

В Кремле сообщали, что европейские политики создают из России образ врага для того, чтобы оправдать увеличение расходов на поддержку Украины.