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Лавров: Россия готова к урегулированию конфликта на Украине с учётом реалий

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Россия готова перейти к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, это должно происходить на основе учёта «реалий на земле», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления в Госдуме.
Лавров: Россия готова к урегулированию конфликта на Украине с учётом реалий
  • РИА Новости

Глава МИД напомнил о словах президента относительно переговоров.

«Мы остаёмся открытыми для политико-дипломатического урегулирования на основе учёта наших законных интересов, на основе учёта реалий, которые сложились за долгие годы и привели к нынешней ситуации», — сказал министр.

В Кремле ранее также признали, что Украине придётся признать новую реальность в вопросе возобновления переговоров с Россией.

Как подчёркивал президент Владимир Путин, Украина решила отказаться от переговоров с Россией по указанию США.

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