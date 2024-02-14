Лавров: Россия готова к урегулированию конфликта на Украине с учётом реалий

Россия готова перейти к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, это должно происходить на основе учёта «реалий на земле», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления в Госдуме.

Глава МИД напомнил о словах президента относительно переговоров.

«Мы остаёмся открытыми для политико-дипломатического урегулирования на основе учёта наших законных интересов, на основе учёта реалий, которые сложились за долгие годы и привели к нынешней ситуации», — сказал министр.

В Кремле ранее также признали, что Украине придётся признать новую реальность в вопросе возобновления переговоров с Россией.

Как подчёркивал президент Владимир Путин, Украина решила отказаться от переговоров с Россией по указанию США.