Лавров: Россия готова к урегулированию конфликта на Украине с учётом реалий
- РИА Новости
Глава МИД напомнил о словах президента относительно переговоров.
«Мы остаёмся открытыми для политико-дипломатического урегулирования на основе учёта наших законных интересов, на основе учёта реалий, которые сложились за долгие годы и привели к нынешней ситуации», — сказал министр.
В Кремле ранее также признали, что Украине придётся признать новую реальность в вопросе возобновления переговоров с Россией.
Как подчёркивал президент Владимир Путин, Украина решила отказаться от переговоров с Россией по указанию США.