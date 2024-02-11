Песков: Украине придётся признать новую реальность для мирных переговоров

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Украине придётся признать новую реальность в вопросе возобновления переговоров с Россией.

Об этом он сказал Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Пескова, «если идти на такие же переговоры» в данный момент, то сейчас уже совсем другая реальность, и, как бы киевскому режиму ни было больно, её придётся признавать.

Ранее он заявил, что Соединённые Штаты прекрасно осведомлены об основных посылах президента России Владимира Путина, однако с их стороны пока отсутствуют желание и политическая воля к переговорам.