Песков: Кремль не фиксирует у США желания и воли к переговорам с Россией
- РИА Новости
Отвечая на вопрос ТАСС, поможет ли интервью главы государства Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону донести позицию Москвы до Вашингтона, Песков отметил, что там и без того прекрасно знают, как российский лидер относится к различным вопросам.
«Это вопрос не знания, а вопрос желания. Желания что-то предпринимать, чтобы выйти на переговорный трек. Этого желания и политической воли к этому пока мы не фиксируем», — отметил Песков.
Также пресс-секретарь президента сообщил, что главное в интервью Путина Карлсону — это то, что главу государства услышат люди на Западе.