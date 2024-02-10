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Песков: Кремль не фиксирует у США желания и воли к переговорам с Россией

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Соединённые Штаты прекрасно осведомлены об основных посылах президента России Владимира Путина, однако с их стороны пока отсутствуют желание и политическая воля к переговорам. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков: Кремль не фиксирует у США желания и воли к переговорам с Россией
  • РИА Новости

Отвечая на вопрос ТАСС, поможет ли интервью главы государства Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону донести позицию Москвы до Вашингтона, Песков отметил, что там и без того прекрасно знают, как российский лидер относится к различным вопросам.

«Это вопрос не знания, а вопрос желания. Желания что-то предпринимать, чтобы выйти на переговорный трек. Этого желания и политической воли к этому пока мы не фиксируем», — отметил Песков.

Также пресс-секретарь президента сообщил, что главное в интервью Путина Карлсону — это то, что главу государства услышат люди на Западе.

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