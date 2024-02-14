Порошенко не выпустили с Украины на Мюнхенскую конференцию
- РИА Новости
Об этом информирует Telegram-канал партии «Европейская солидарность».
«(Глава ГУР Минобороны Украины. — RT) Кирилл Буданов* сообщил (спикеру парламента Руслану. — RT) Стефанчуку, что мне после пересечения границы грозит смертельная опасность!» — приводит канал слова Порошенко.
О какой именно «смертельной опасности» шла речь, не уточняется.
В декабре 2023 года СБУ рекомендовала Раде не выпускать Порошенко с Украины на встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Позже Порошенко раскритиковал ситуацию в ВСУ и на фронте в ходе выступления в Раде.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.