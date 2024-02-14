Порошенко не выпустили с Украины на Мюнхенскую конференцию

Бывшего украинского президента Петра Порошенко снова не выпустили с Украины — на Мюнхенскую конференцию, поскольку «ему там грозит смертельная опасность».

Об этом информирует Telegram-канал партии «Европейская солидарность».

«(Глава ГУР Минобороны Украины. — RT) Кирилл Буданов* сообщил (спикеру парламента Руслану. — RT) Стефанчуку, что мне после пересечения границы грозит смертельная опасность!» — приводит канал слова Порошенко.

О какой именно «смертельной опасности» шла речь, не уточняется.

В декабре 2023 года СБУ рекомендовала Раде не выпускать Порошенко с Украины на встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Позже Порошенко раскритиковал ситуацию в ВСУ и на фронте в ходе выступления в Раде.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.