RT в Telegram
Подпишись

Порошенко не выпустили с Украины на Мюнхенскую конференцию

Короткая ссылка
Бывшего украинского президента Петра Порошенко снова не выпустили с Украины — на Мюнхенскую конференцию, поскольку «ему там грозит смертельная опасность».
Порошенко не выпустили с Украины на Мюнхенскую конференцию
  • РИА Новости

Об этом информирует Telegram-канал партии «Европейская солидарность».

«(Глава ГУР Минобороны Украины. — RT) Кирилл Буданов* сообщил (спикеру парламента Руслану. — RT) Стефанчуку, что мне после пересечения границы грозит смертельная опасность!» — приводит канал слова Порошенко.

О какой именно «смертельной опасности» шла речь, не уточняется.

В декабре 2023 года СБУ рекомендовала Раде не выпускать Порошенко с Украины на встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Позже Порошенко раскритиковал ситуацию в ВСУ и на фронте в ходе выступления в Раде.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить