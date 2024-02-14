Депутат бундестага Сара Вагенкнехт подчеркнула, что военнослужащие Вооружённых сил Украины гибнут не за демократию и свободу, а за интересы страны Североатлантического альянса.

Об этом политик заявила в ходе выступления на собрании своей новой партии.

Она напомнила о словах главы фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии, который признал, что боевые действия могли закончиться ещё весной 2022 года, однако Запад выступил против.

«Это значит, что на Украине люди умирают не за свободу и демократию. На Украине люди умирают за НАТО», — цитирует Вагенкнехт РИА Новости.

Во время переговоров в Стамбуле Москва и Киев договорились, что на Украине не будет культивироваться неонацизм и что его законодательно запретят в стране, отметил Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону.

Он напомнил, что переговоры практически завершились, но Киев выбросил эти договорённости, когда войска России отошли от Киева.