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Сотрудник администрации Харьковской области пострадал при атаке БПЛА ВСУ

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Сотрудник пророссийской военно-гражданской администрации Харьковской области пострадал в результате атаки его автомобиля украинским беспилотником во время развозки хлеба.
Сотрудник администрации Харьковской области пострадал при атаке БПЛА ВСУ
  • РИА Новости

Об этом заявил глава администрации Виталий Ганчев в своём Telegram-канале.

«Сегодня в результате обстрела со стороны ВСУ ранение получил сотрудник нашей администрации», — отметил он.

По словам Ганчева, сотрудник вёз хлеб для жителей одного из населённых пунктов. 

Пострадавшего доставили в больницу.

Кроме того, Ганчев сообщил, что украинские беспилотники атаковали сёла Ольшаны и Таволжанка.

Ранее Ганчев заявил, что украинские власти проводят эвакуацию жителей Харьковской области, чтобы использовать территорию как плацдарм.

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