Сотрудник администрации Харьковской области пострадал при атаке БПЛА ВСУ
- РИА Новости
Об этом заявил глава администрации Виталий Ганчев в своём Telegram-канале.
«Сегодня в результате обстрела со стороны ВСУ ранение получил сотрудник нашей администрации», — отметил он.
По словам Ганчева, сотрудник вёз хлеб для жителей одного из населённых пунктов.
Пострадавшего доставили в больницу.
Кроме того, Ганчев сообщил, что украинские беспилотники атаковали сёла Ольшаны и Таволжанка.
Ранее Ганчев заявил, что украинские власти проводят эвакуацию жителей Харьковской области, чтобы использовать территорию как плацдарм.