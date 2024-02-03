Ганчев: Киев эвакуирует Харьковскую область для превращения региона в плацдарм

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что украинские власти проводят эвакуацию жителей Харьковской области, чтобы использовать территорию для превращения в плацдарм.

По его словам, украинские войска хотят разместить личный состав и хранить боеприпасы в объектах гражданской инфраструктуры региона, передаёт ТАСС.

«Мы знаем много примеров того, как ВСУ поступают с городами и посёлками нашего региона. Людей якобы эвакуируют, а на самом деле увозят, чтобы не мешали превращать территорию в плацдарм», — добавил Ганчев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ему больно говорить о том, что украинские неонацисты творили в Харьковской области, когда отошла российская армия.