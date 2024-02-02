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Путин: больно говорить о том, что неонацисты творили в Харьковской области

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Российский президент Владимир Путин рассказал, что ему больно говорить о том, что украинские неонацисты творили в Харьковской области, когда отошли российские войска.
Путин: больно говорить о том, что неонацисты творили в Харьковской области
  • РИА Новости

Об этом он сказал на встрече с представителями общественности в Тульской области.

«Мне больно сейчас об этом говорить, но всё-таки я скажу, вот когда у нас подразделения из Харьковской области отошли, мы же знаем, что там творилось, что творили эти подонки», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что так могут поступать только неонацисты. 

«Вот с кем мы имеем дело», — заявил глава государства.

Также Путин заявил, что хозяева неонацистов, которые захватили власть на Украине после госпереворота, нацеливают их на продолжение конфликта с Россией.

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