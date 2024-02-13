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RT: литовская фирма соратника Навального Леонида Волкова задолжала €65 тысяч

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RT
Литовская фирма Digital Duck, которую основал в 2021 году экс-глава штабов Алексея Навального* Леонид Волков**, показала убыток в размере €24,5 тыс. в 2022 финансовом году, выяснил RT из документов литовского реестра. Общая кредиторская задолженность компании составила €65,4 тыс.
RT: литовская фирма соратника Навального Леонида Волкова задолжала €65 тысяч
  • AFP

Как следует из документов литовского реестра, в 2022 году выручка компании составила €7,2 тыс., при этом организация взяла в долг €65,4 тыс. Эта сумма проходит в балансе как «кредиторская задолженность или обязательства».

Ранее RT сообщал, что и 2021 год рекламная фирма Волкова закрыла с убытками

Фирма оказывает услуги стримерам в проведении видеотрансляций. По данным RT, юрлицо могло быть оформлено ради получения Волковым вида на жительство в Литве.

* Общественное движение «Штабы Навального» признано экстремистской организацией, её деятельность запрещена в России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021. 

* Навальный Алексей Анатольевич включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.

** Включён в реестр физлиц-иноагентов Минюста и в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму. 

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