RT: литовская фирма соратника Навального Леонида Волкова задолжала €65 тысяч
- AFP
Как следует из документов литовского реестра, в 2022 году выручка компании составила €7,2 тыс., при этом организация взяла в долг €65,4 тыс. Эта сумма проходит в балансе как «кредиторская задолженность или обязательства».
Ранее RT сообщал, что и 2021 год рекламная фирма Волкова закрыла с убытками.
Фирма оказывает услуги стримерам в проведении видеотрансляций. По данным RT, юрлицо могло быть оформлено ради получения Волковым вида на жительство в Литве.
* Общественное движение «Штабы Навального» признано экстремистской организацией, её деятельность запрещена в России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.
* Навальный Алексей Анатольевич включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.
** Включён в реестр физлиц-иноагентов Минюста и в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму.