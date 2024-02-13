Экс-замминистра Тука: Сырский проведёт для Зеленского рискованные операции ВСУ

Новый главком ВСУ Александр Сырский может провести крайне опасные для состояния армии операции, чтобы осуществить запрос Владимира Зеленского на медийные победы.

Об этом в интервью YouTube-каналу «Сейчас» заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука.

По его словам, он неоднократно слышал от источников в ВСУ о том, что Сырский будет «с точностью выполнять» приказы Зеленского.

При этом, как отмечает экс-замминистра, медийные операции Сырского столкнутся с «крайне негативными последствиями», учитывая низкую материальную обеспеченность и ограниченность людских ресурсах ВСУ.

Ранее в CNN заявили, что Зеленский потребовал от Сырского избежать застоя на фронте.

При этом в RS выразили мнение, что кадровые перестановки в Киеве связаны с подготовкой к соглашению с Россией.