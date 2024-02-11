CNN: Зеленский потребовал от Сырского избежать застоя на фронте
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Об этом пишет CNN.
«Политическое руководство Украины оказывает давление на Сырского, требуя разработать новый план, который позволит избежать застоя на поле боя», — говорится в публикации.
Уточняется, что этот же план не должен подразумевать слишком большого количества новых призывников, поскольку «новый законопроект о мобилизации проходит через парламент».
8 февраля Зеленский заявил, что главнокомандующим ВСУ назначен генерал-полковник Александр Сырский.