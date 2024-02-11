CNN: Зеленский потребовал от Сырского избежать застоя на фронте

Владимир Зеленский потребовал от нового главкома ВСУ Александра Сырского избежать застоя на фронте.

Об этом пишет CNN.

«Политическое руководство Украины оказывает давление на Сырского, требуя разработать новый план, который позволит избежать застоя на поле боя», — говорится в публикации.

Уточняется, что этот же план не должен подразумевать слишком большого количества новых призывников, поскольку «новый законопроект о мобилизации проходит через парламент».

8 февраля Зеленский заявил, что главнокомандующим ВСУ назначен генерал-полковник Александр Сырский.