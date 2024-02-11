RT в Telegram
Подпишись

CNN: Зеленский потребовал от Сырского избежать застоя на фронте

Короткая ссылка
Владимир Зеленский потребовал от нового главкома ВСУ Александра Сырского избежать застоя на фронте.
CNN: Зеленский потребовал от Сырского избежать застоя на фронте
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет CNN.

«Политическое руководство Украины оказывает давление на Сырского, требуя разработать новый план, который позволит избежать застоя на поле боя», — говорится в публикации.

Уточняется, что этот же план не должен подразумевать слишком большого количества новых призывников, поскольку «новый законопроект о мобилизации проходит через парламент».

8 февраля Зеленский заявил, что главнокомандующим ВСУ назначен генерал-полковник Александр Сырский.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить