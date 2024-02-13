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Аналитик: в зоне СВО могут начать применять автоматизированные группы дронов

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Ведущий российский аналитик в области беспилотной авиации Денис Федутинов заявил, что российские войска уже в ближайшем будущем могут начать применять в зоне СВО группы барражирующих боеприпасов, взаимодействующих друг с другом.

По его словам, такой задел у российских разработчиков есть.

«Здесь стоит вспомнить уже имеющиеся наработки по дронам-камикадзе — «Ланцет», «Куб» и «Суперкам», — отметил Федутинов.

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу ознакомился с новыми образцами БПЛА от производителя «Ланцетов».

Также вице-премьер — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что поставки беспилотников, в том числе и морских, в российскую армию в 2024 году будут расти.

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