Аналитик: в зоне СВО могут начать применять автоматизированные группы дронов
По его словам, такой задел у российских разработчиков есть.
«Здесь стоит вспомнить уже имеющиеся наработки по дронам-камикадзе — «Ланцет», «Куб» и «Суперкам», — отметил Федутинов.
Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу ознакомился с новыми образцами БПЛА от производителя «Ланцетов».
Также вице-премьер — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что поставки беспилотников, в том числе и морских, в российскую армию в 2024 году будут расти.