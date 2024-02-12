В ООН признали, что конфликт на Украине длится с 2014 года, а не с 2022-го. Об этом на заседании Совбеза напомнил помощник Генсека Всемирной организации Мирослав Енча.

«Вооружённый конфликт на Украине начался не 24 февраля 2022 года — он продолжается на востоке страны с 2014-го», — цитирует его РИА Новости.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее напомнил коллегам в Совбезе, что Российская Федерация в результате спецоперации закончит войну, начатую Киевом в Донбассе.

Как подчёркивал президент Владимир Путин, то, что украинские националисты делали в Донбассе после госпереворота, — это геноцид.