В руководстве ООН признали, что украинский конфликт длится с 2014 года
«Вооружённый конфликт на Украине начался не 24 февраля 2022 года — он продолжается на востоке страны с 2014-го», — цитирует его РИА Новости.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее напомнил коллегам в Совбезе, что Российская Федерация в результате спецоперации закончит войну, начатую Киевом в Донбассе.
Как подчёркивал президент Владимир Путин, то, что украинские националисты делали в Донбассе после госпереворота, — это геноцид.