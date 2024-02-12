Политолог: идея назначения посланника по Украине в духе европейской бюрократии

Политолог Юрий Светов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Соединённые Штаты и Великобритания пытаются убедить страны G7 в необходимости учредить должность специального посланника по Украине, у которого будет постоянный доступ к Владимиру Зеленскому.

По словам политолога, такое решение вполне в духе европейской бюрократии.

«Когда они сталкиваются с нерешаемой проблемой, то тут же предлагают учредить комиссию, совет или ввести новую должность», — объяснил Светов.

Как добавил аналитик, особенно смешно звучит, что этот спецпредставитель должен иметь прямой доступ к Зеленскому.

«То есть они создали марионетку, и к этой марионетке теперь надо получать разрешение, чтобы они напрямую ходили», — объяснил Светов.

Он подчеркнул, что на Западе никак не могут принять к сведению те слова, которые президент России Владимир Путин сказал Такеру Карлсону: «Россию на поле боя победить невозможно».

«Отсюда следует, что победа будет за нами. И дальше уже вопрос их беспокойства о том, что вдруг элиты Украины перейдут на сторону России. Вопрос такой, а захочет ли Россия принимать на свою сторону эти элиты, которые загнали Украину в тупик?», — заключил Светов.

Ранее стало известно о том, что Соединённые Штаты и Великобритания пытаются убедить другие страны, участвующие в G7, в необходимости учредить должность специального посланника по Украине, у которого будет постоянный доступ к Владимиру Зеленскому.

Кроме того, отмечается, что на Западе опасаются предательства со стороны киевской элиты.