RT в Telegram
Подпишись

Песков: перед визитом Путина в Армению понадобятся гарантии Еревана

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москве перед возможным визитом российского лидера Владимира Путина в Армению нужны определённые заверения от властей республики в связи с присоединением к Международному уголовному суду. 
Песков: перед визитом Путина в Армению понадобятся гарантии Еревана
  • globallookpress.com

Песков напомнил, что, как говорили в Москве, присоединение Армении к данному международному статуту негативно повлияет на двусторонние отношения с Россией.

По словам представителя Кремля, очень важно получить определённые заверения от армянских партнёров.

Он подчеркнул, что данный вопрос предстоит решать в рамках двустороннего диалога, Россия готова к нему.

Армения с 1 февраля официально стала членом Международного уголовного суда.

В марте МУС выписал ордер на «арест» президента России Владимира Путина.

Летом судья МУС Томоко Аканэ, выдавшая ордер, была объявлена МВД России в розыск по уголовной статье.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения. В Кремле также заявили, что Москва не признаёт решения Международного уголовного суда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить