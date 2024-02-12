Песков: перед визитом Путина в Армению понадобятся гарантии Еревана

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москве перед возможным визитом российского лидера Владимира Путина в Армению нужны определённые заверения от властей республики в связи с присоединением к Международному уголовному суду.

Песков напомнил, что, как говорили в Москве, присоединение Армении к данному международному статуту негативно повлияет на двусторонние отношения с Россией.

По словам представителя Кремля, очень важно получить определённые заверения от армянских партнёров.

Он подчеркнул, что данный вопрос предстоит решать в рамках двустороннего диалога, Россия готова к нему.

Армения с 1 февраля официально стала членом Международного уголовного суда.

В марте МУС выписал ордер на «арест» президента России Владимира Путина.

Летом судья МУС Томоко Аканэ, выдавшая ордер, была объявлена МВД России в розыск по уголовной статье.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения. В Кремле также заявили, что Москва не признаёт решения Международного уголовного суда.