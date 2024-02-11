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Однокурсник Сырского: выпускниками мы вместе прошли маршем по Красной площади

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Однокурсник нового главнокомандующего ВС Украины Александра Сырского Андрей Валиков заявил, что в студенческое время в Московском высшем общевойсковом командном училище около года они провели в лагерях и полях, отрабатывая тактическую подготовку.
Однокурсник Сырского: выпускниками мы вместе прошли маршем по Красной площади
  • РИА Новости

Об этом пишут «Известия».

Он рассказал, что по окончании учёбы ему запомнился парад на Красной площади, где выпускники вуза, среди которых был и Сырский, прошли маршем мимо мавзолея Владимира Ленина.

«Так что в одном строю, все были офицерами, лейтенантами, молодыми, красивыми, а дальше судьба раскидала всех», — отметил Валиков.

Ранее отец Сырского заявил, что не испытывает никаких эмоций после назначения сына.

Родители нового украинского главкома живут в России и стыдятся того, чем занимается их сын.

Соседка родителей Сырского рассказала RT, что он ненавидит украинцев, с которыми сидит в штабе.

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