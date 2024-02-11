Однокурсник Сырского: выпускниками мы вместе прошли маршем по Красной площади
- РИА Новости
Об этом пишут «Известия».
Он рассказал, что по окончании учёбы ему запомнился парад на Красной площади, где выпускники вуза, среди которых был и Сырский, прошли маршем мимо мавзолея Владимира Ленина.
«Так что в одном строю, все были офицерами, лейтенантами, молодыми, красивыми, а дальше судьба раскидала всех», — отметил Валиков.
Ранее отец Сырского заявил, что не испытывает никаких эмоций после назначения сына.
Родители нового украинского главкома живут в России и стыдятся того, чем занимается их сын.
Соседка родителей Сырского рассказала RT, что он ненавидит украинцев, с которыми сидит в штабе.