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Отец Сырского заявил, что не испытывает никаких эмоций после назначения сына

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Отец нового главкома Вооружённых сил Украины Александра Сырского заявил, что не испытывает никаких эмоций после назначения сына.
Отец Сырского заявил, что не испытывает никаких эмоций после назначения сына
  • AP

При этом мать Сырского отказалась общаться с журналистами, добавив: «Ехали бы вы на фронт и там бы защищали наших ребят, писали бы о них».

RT узнал, что родители нового украинского главкома живут в России и стыдятся того, чем занимается их сын.

Сырский переехал на Украину в 1980-х, где, вероятно, и пропитался идеологией ВСУ.

Ранее соседка родителей Сырского рассказала RT, что он ненавидит украинцев, с которыми сидит в штабе.

Она также заявила, что, если бы Сырский отказался от должности главнокомандующего украинской армией, его бы расстреляли.

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