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Соседка родителей Сырского: если бы он отказался от должности, его бы расстреляли

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Соседка родителей главкома ВСУ Александра Сырского рассказала RT, что, если бы он отказался от должности главнокомандующего украинской армией, его бы расстреляли.
Соседка родителей Сырского: если бы он отказался от должности, его бы расстреляли
  • AP
  • © Ukrainian Presidential Press Office

«Если бы Сырский отказался (от должности главкома ВСУ. — RT), его бы расстреляли», — сказала она.

По её словам, родителям Сырского никакой радости назначение сына не принесло: «Ну что родители могут сделать?»

Ольга (имя изменено) также ответила на вопрос, держит ли связь главком ВСУ с родителями и братом.

«Звонит матери каждый божий день... Если не созванивается, то обязательно напишет сообщение», — сказала соседка.

Общается ли Сырский с отцом, неизвестно. Он сам в прошлом военный, полковник. Служил в разных городах России и в Германии.

Она также рассказала, что Сырский ненавидит украинцев, с которыми сидит в штабе.

8 февраля Владимир Зеленский заявил, что главнокомандующим ВСУ назначен Сырский.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что отставка Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооружёнными силами Украины и назначение на эту должность Сырского не окажут влияния на ход специальной военной операции.

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