Соседка родителей Сырского: если бы он отказался от должности, его бы расстреляли
- AP
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«Если бы Сырский отказался (от должности главкома ВСУ. — RT), его бы расстреляли», — сказала она.
По её словам, родителям Сырского никакой радости назначение сына не принесло: «Ну что родители могут сделать?»
Ольга (имя изменено) также ответила на вопрос, держит ли связь главком ВСУ с родителями и братом.
«Звонит матери каждый божий день... Если не созванивается, то обязательно напишет сообщение», — сказала соседка.
Общается ли Сырский с отцом, неизвестно. Он сам в прошлом военный, полковник. Служил в разных городах России и в Германии.
Она также рассказала, что Сырский ненавидит украинцев, с которыми сидит в штабе.
8 февраля Владимир Зеленский заявил, что главнокомандующим ВСУ назначен Сырский.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что отставка Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооружёнными силами Украины и назначение на эту должность Сырского не окажут влияния на ход специальной военной операции.