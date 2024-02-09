Соседка родителей Сырского: если бы он отказался от должности, его бы расстреляли

Соседка родителей главкома ВСУ Александра Сырского рассказала RT, что, если бы он отказался от должности главнокомандующего украинской армией, его бы расстреляли.

«Если бы Сырский отказался (от должности главкома ВСУ. — RT), его бы расстреляли», — сказала она.

По её словам, родителям Сырского никакой радости назначение сына не принесло: «Ну что родители могут сделать?»

Ольга (имя изменено) также ответила на вопрос, держит ли связь главком ВСУ с родителями и братом.

«Звонит матери каждый божий день... Если не созванивается, то обязательно напишет сообщение», — сказала соседка.

Общается ли Сырский с отцом, неизвестно. Он сам в прошлом военный, полковник. Служил в разных городах России и в Германии.

Она также рассказала, что Сырский ненавидит украинцев, с которыми сидит в штабе.

8 февраля Владимир Зеленский заявил, что главнокомандующим ВСУ назначен Сырский.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что отставка Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооружёнными силами Украины и назначение на эту должность Сырского не окажут влияния на ход специальной военной операции.