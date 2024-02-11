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Секретарь СНБО Украины Данилов назвал ситуацию на линии фронта очень сложной

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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил в интервью агентству Lusa, что ситуация на фронте очень сложная.
Секретарь СНБО Украины Данилов назвал ситуацию на линии фронта очень сложной
  • AP

Его слова приводит телеканал RTP.

Он отметил, что ситуация может стать хуже, если Запад не увеличит поставки вооружения, и любое ожидание влияет на ситуацию.

По словам Данилова, если он скажет, что у всех высокая мотивация на фронте в украинских войсках, это будет ложное утверждение.

Ранее немецкий журналист Пауль Ронцхаймер заявил, что для ВСУ в данный момент складывается сложнейшая ситуация на фронте.

Как сообщал телеканал CNN, Владимир Зеленский потребовал от нового главкома ВСУ Александра Сырского избежать застоя на фронте.

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