Секретарь СНБО Украины Данилов назвал ситуацию на линии фронта очень сложной
- AP
Его слова приводит телеканал RTP.
Он отметил, что ситуация может стать хуже, если Запад не увеличит поставки вооружения, и любое ожидание влияет на ситуацию.
По словам Данилова, если он скажет, что у всех высокая мотивация на фронте в украинских войсках, это будет ложное утверждение.
Ранее немецкий журналист Пауль Ронцхаймер заявил, что для ВСУ в данный момент складывается сложнейшая ситуация на фронте.
Как сообщал телеканал CNN, Владимир Зеленский потребовал от нового главкома ВСУ Александра Сырского избежать застоя на фронте.