Немецкий журналист Пауль Ронцхаймер заявил, что для ВСУ в данный момент складывается сложнейшая ситуация на фронте.

Об этом он написал в материале для издания Bild.

«По всей видимости, это тяжелейший кризис для Украины с начала конфликта в 2022 году», — отметил Ронцхаймер.

По его словам, один из бойцов украинской армии, с которым беседовал журналист, рассказал, что ВСУ испытывают острую нехватку вооружения и живой силы. Военнослужащий заявил, что Украине срочно необходима мобилизация.

Как ранее писала газета, немецкий военнослужащий Бен, принимающий участие в боевых действиях на Украине в рядах ВСУ, выразил беспокойство по поводу огромной численности российской армии и техники.

Издание Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что отчаянная ситуация, сложившаяся для Вооружённых сил Украины на фронте, гораздо хуже, чем признаёт украинское руководство.