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Генерал Ди Грация: в ВСУ замечают, что приказы Зеленского и военных отличаются

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Военнослужащие Вооружённых сил Украины начали замечать, что приказы Владимира Зеленского и украинского военного руководства отличаются, заявил генерал-лейтенант в отставке Бьяджо Ди Грация.

Об этом он заявил в интервью газете Il Fatto Quotidiano.

«В армии начинают замечать, что некоторые приказы президента отличаются от приказов военных», — отметил Ди Грация.

По мнению собеседника газеты, разногласия между военным и политическим руководством начались после сражения за Артёмовск, в результате которого ВС России одержали победу.

9 февраля Владимир Зеленский уволил Сергея Шапталу с поста начальника Генштаба ВСУ и назначил вместо него Анатолия Баргилевича, который командовал силами теробороны.

Также главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного назначен Александр Сырский. По данным украинского «Зеркала недели», Павлюк станет командующим сухопутными войсками вместо Сырского.

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