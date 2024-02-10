Зеленский назначил заместителей главкома ВСУ Сырского

Владимир Зеленский назначил заместителей главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского и заместителей начальника Генерального штаба.

Об этом Зеленский сообщил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Продолжаем перезагрузку команды управления в силах обороны», — сказал он.

Заместителями Сырского назначены полковники Вадим Сухаревский и Андрей Лебеденко.

Кроме того, заместителями начальника Генштаба ВСУ Зеленский назначил бригадных генералов Владимира Горбатюка, Алексея Шевченко и Михаила Драпатого.

9 февраля Владимир Зеленский уволил Сергея Шапталу с поста начальника Генштаба ВСУ и назначил вместо него Анатолия Баргилевича, который командовал силами теробороны.

Также главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного назначен Александр Сырский. По данным украинского «Зеркала недели», Павлюк станет командующим сухопутными войсками вместо Сырского.